Adana'da kahreden ölüm! Şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği öğrenci, servis minibüsünün altında kaldı

Çanaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh, iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi. Bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı.

YAKINLARI KAZA YERİNE GELİP GÖZYAŞI DÖKTÜ!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır