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Adana'da kanlı pusu! Otomobiline bindiği sırada öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halinde bir otomobile, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aracın içinde kurşunların hedefi olan Barış Y, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'da kanlı pusu! Otomobiline bindiği sırada öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Polis, kaçan zanlılar F.Ü. ile yabancı uyruklu A.A'yı saklandıkları adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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