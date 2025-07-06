Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da feci bir kaza yaşandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır