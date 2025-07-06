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Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da feci bir kaza yaşandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.

Adana da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti 1

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti 2

Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti 3

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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