Adana'da kaza 'geliyorum' dedi... "Ben candan sorumluyum, sen keyfine bak" dedi: Sonrası ise korkunç...

2 Haziran günü saat 15.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Ç. (29) yönetimindeki minibüs, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan İbrahim K.'ye (65) çarptı.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle başını sert şekilde zemine vuran İbrahim K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan İbrahim K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti.

"BEN İÇİNDEKİ CANDAN SORUMLUYUM, SEN KEYFİNE BAK"

Kazanın hemen öncesinde araç içinde geçen diyalog ise dikkat çekti. Minibüs şoförü Y.E.Ç.'nin yolcusuna, "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dediği anların hemen ardından yaşlı adama çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞOFÖR SERBEST!

Görüntülerde kazayla birlikte minibüsteki yolcuların çığlık attığı, sürücünün panik halinde araçtan indiği görüldü. Gözaltına alınan sürücü Y.E.Ç., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır