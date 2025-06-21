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Adana'da komşu sevmeyen şüpheli 7 araca zarar verdi

Adana’da gece saatlerinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar veren şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.

Adana'da komşu sevmeyen şüpheli 7 araca zarar verdi

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A, gece 03.15 sıralarında park halinde 7 aracın lastiklerini patlatıp, camlarına ve aynalarına zarar verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, S.A’nın da aynı mahallede oturduğunu belirledi. Sokak sokak arama çalışması yapan ekipleri şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde suçunu itiraf ederek " Komşularımı sevmediğim için yaptım" dediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevke edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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