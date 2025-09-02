HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kafeye ortak olmak konusunda anlaşmazlık yaşayan K.C.İ., yanındaki 5 kişiyle birlikte iş yerini kurşunladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polisin operasyonuyla yakalanan 6 kişi, tutuklandı.

Adana'da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'daki olay, 29 Ağustos günü ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki bir kafede meydana geldi. K.C.İ., iddiaya göre ortak olmak istediği kafe sahibiyle tartıştı.

ADANA'DA KORKU DOLU ANLAR

Adana da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti 1

Tartışmanın ardından yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerini kurşunladı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Adana da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti 2

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.’yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Adana da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti 3

Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis, olaya karışan K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti 4

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti 5

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı’da tırın yakıt deposunda 11 kilo eroin ele geçirildiAğrı’da tırın yakıt deposunda 11 kilo eroin ele geçirildi
Türkiye’de bir ilk: genişletilmiş gerçeklik teknolojisi ile eğitimde dönüşümTürkiye’de bir ilk: genişletilmiş gerçeklik teknolojisi ile eğitimde dönüşüm

Anahtar Kelimeler:
Adana kurşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

Emine Ün tatil dönüşü imaj tazeledi! Son halini görenler aynı şeyi söyledi

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.