Adana'da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana'nın Feke ilçesi Maran yolu üzerinde gerçekleşti. Ziraat mühendisi olan Şaban İş’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

İŞ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şaban İş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)