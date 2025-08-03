Adana'da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana'nın Feke ilçesi Maran yolu üzerinde gerçekleşti. Ziraat mühendisi olan Şaban İş’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şaban İş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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