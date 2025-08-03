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Adana'da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti

Eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şaban İş'in kullandığı traktör devrildi. İş, kazada hayatını kaybederken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Adana'da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana'nın Feke ilçesi Maran yolu üzerinde gerçekleşti. Ziraat mühendisi olan Şaban İş’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

Adana da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti 1

İŞ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şaban İş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana da korkunç kaza! AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş hayatını kaybetti 2

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana ak parti kaza
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