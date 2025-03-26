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Adana'da korkunç olay: 17 yaşındaki çocuk kahvehaneyi basıp babası yaşındaki 2 kişiyi öldürdü!

26.03.2025 08:15
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Adana'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Henüz erişkin bile olmayan D.G. akşam saatlerinde kahvehaneyi bastı. 17 yaşındaki genç, 40 yaşındaki Ramazan Durak ve 35 yaşındaki Erkan Savan'a tabanca ile art arda ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan 2 adam hayatını kaybederken, D.G. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı.

Adana'da korkunç olay: 17 yaşındaki çocuk kahvehaneyi basıp babası yaşındaki 2 kişiyi öldürdü!

Adana'da bir kişi kahvehanede okey oynayan 2 arkadaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı. Akşam saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana gelen olaya ilişkin iddiaya göre, 17 yaşındaki D.G. kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ı bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı.

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Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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