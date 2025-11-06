Adana'da korkunç olay! Akrabasını pompalı tüfekle vurdu ardından dakikalarca darbetti...

Adana’nın merkez Bağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, 41 yaşındaki Şevki Ş., kardeşinin kaynı olan 48 yaşındaki Ahmet K. ile para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevki Ş.’nin iş yerinde bulunan pompalı tüfekle Ahmet K.’yı bacağından vurduğu iddia edildi.

ADANA’DA PARA KAVGASI KANLI BİTTİ

DİPÇİKLE VE YUMRUKLA DARBETTİ

Ekol TV’nin özel haberine göre, saldırının ardından Şevki Ş.’nin elindeki tüfeğin dipçiğiyle Ahmet K.’ya defalarca vurduğu iddia edildi. Yaklaşık beş dakika süren darp sırasında yaralının bacağına tampon yaptığı ve parmak izi bırakmak amacıyla tüfeği eline tutuşturmak istediği öne sürüldü.

POMPALI TÜFEK OLAY YERİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizinden yaralanan Ahmet K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Gold X A ibareli pompalı tüfek ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

11 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis kayıtlarına göre yaralı Ahmet K.’nın “kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yağma, tehdit, taksirle yaralama” gibi suçlardan 12 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli Şevki Ş.’nin ise “tehdit, TCK 188 (uyuşturucu ticareti), TCK 191 (kullanmak için uyuşturucu bulundurma), cinsel taciz, taksirle öldürme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma” gibi 11 farklı kaydının bulunduğu öğrenildi.

“SÜREKLİ PARA İSTİYORDU, BUGÜN DE SALDIRDI”

Polis merkezine götürülen Şevki Ş., ifadesinde Ahmet K.’yı tanıdığını, kardeşinin kaynı olduğunu ve kendisinden sık sık “harçlık” adı altında para talep ettiğini ileri sürdü.

“Geçen hafta 5 bin lira verdim. Bugün de sarhoş halde gelip para istedi. Vermeyeceğimi söyledim, bana saldırdı. Dinlenme odasındaki tüfeği alıp ateş ettim.” ifadesini kullandı.

“KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”TEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevki Ş., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Ahmet K.’nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Ekol TV