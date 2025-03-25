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Adana'da korkunç olay! Dengesini kaybedince koluna demir parmaklık girdi... Hastaneye öyle götürüldü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 17:55
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Adana'da çıktığı duvarda dengesini kaybedince koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Çocuk, kesilen demir parmaklıkla hastaneye götürüldü.

Adana'da korkunç olay! Dengesini kaybedince koluna demir parmaklık girdi... Hastaneye öyle götürüldü

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşlarındaki çocuk, apartmanın bahçesinde oynarken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı. Duvarın üzerinde yürüyen çocuk, dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi. Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEMİR PARMAKLIKLA BERABER HASTANEYE GİTTİ

Ekipler, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük çocuk, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana demir kol çocuk
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