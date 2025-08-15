HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana’da kuyumcuda dehşet: Çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar!

Adana’da bir kuyumcuda dehşet yaşandı. Motosikletle gelen şüpheliler kuyumcuda çalışan 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurup yaklaşık 1 kilogram altın çalarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da kuyumcuda dehşet: Çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar!

Korkunç olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi.

Ellerinde tabanca ile içeri giren şüpheliler, çalışan yabancı uyruklu İ.K (26) ve A.K (23)’ye ateş açtı. Bacaklarından vurulan iki çalışan kanlar içerisinde yere yığıldı.

Adana’da kuyumcuda dehşet: Çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar! 1

Bu sırada saldırganlar tezgahta ve vitrinde bulunan yaklaşık 1 kilogram altını çantaya doldurdu. Ardından motosiklete binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana’da kuyumcuda dehşet: Çalışanları vurup 1 kilo altın çaldılar! 2

Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyorTürkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor
100 liralık hırsızlık için 100 bin liralık zarar verdiler100 liralık hırsızlık için 100 bin liralık zarar verdiler

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.