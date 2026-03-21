Adana’da Mart ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilçe merkezleri için sağanak yağış, yüksek kesimler için ise kar yağışı uyarısının ardından Adana’nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen doğa manzarasıyla karşılaştı. Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi’nde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı kısa sürede çevreyi beyaza kapladı. Bölgeden geçen sürücüler ise yollarda dikkatli ilerledi. Mahalle sakinlerinden Osman Ayaş, mart ayında yağan karın bereket getirdiğini belirterek, "Allah’ım bereketini artırsın. Yollarda olan vatandaşlarımız dikkatli olsun" dedi. Ayaş ayrıca bu yıl mart ayının oldukça bereketli geçtiğini ifade etti.



