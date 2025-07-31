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Adana'da orman kundakçıları İHA'ya suçüstü yakalandı! Yangını başlatma anları saniye saniye kaydedildi

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Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan 3 kişinin yakalanma anlarına ait İHA görüntüleri ortaya çıktı. Yangını 2 dakika içinde tespit eden Bayraktar TB2'nin ilettiği görüntülerle ekipler harekete geçti. Araçta bulunan 3 şüpheli kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, son günlerde art arda çıkan orman yangınlarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak havadan İHA ile izleme başlattı.

Adana da orman kundakçıları İHA ya suçüstü yakalandı! Yangını başlatma anları saniye saniye kaydedildi 1

BAYRAKTAR TB2 YANGINI TESPİT ETTİ

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit etti ve ekipleri harekete geçirdi. yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındı.

Adana da orman kundakçıları İHA ya suçüstü yakalandı! Yangını başlatma anları saniye saniye kaydedildi 2

TUTUKLANDILAR

Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana orman yangını
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