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Adana'da panik anları! İşçinin sırtına makine saplandı

Adana'daki organize sanayide çalışan bir işçi arızalı makineye müdahale etmek isteyince korkunç bir kaza yaşadı. Talihsiz işçi arızalı makineye müdahale ederken diğer makine hareket edince sırtına saplandı. Yaşadığı acıyla bağırmaya başlayınca arkadaşları yardımına koştu. İşçi uzun süre sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışıldı.

Adana'da panik anları! İşçinin sırtına makine saplandı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işçi çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi.

Adana da panik anları! İşçinin sırtına makine saplandı 1

KORKUNÇ OLAY!

Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu.

Adana da panik anları! İşçinin sırtına makine saplandı 2

Ancak işçiler uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı.

Adana da panik anları! İşçinin sırtına makine saplandı 3

Bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana
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