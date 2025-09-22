HABER

Adana'da polis operasyonu: 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 97 ruhsatsız tabanca bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'da polis operasyonu: 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu, İl Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatli çalışmaları sonucunda gerçekleşti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticaretini önlemek amacıyla harekete geçti. Ekipler, otoyolda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisini aldı.

Polis, tırı durdurdu ve arama yaptı. Yürütülen aramada 97 ruhsatsız tabanca bulundu. Tır sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

Sonrasında ifadesi alındı. Ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

