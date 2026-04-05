Adana’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu! Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Adana’da aniden başlayan sağanak, dolu yağışına dönüşünce cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Adana’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu! Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kodlu uyarıda bulunduğu kentte aniden başlayan sağanak, ardından dolu yağışına dönüştü. Şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Bazı çocuklar dolu yağışının ardından sokakta oynadı. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen yağış nedeniyle kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

