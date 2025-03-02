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  4. Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan kadın ölümle burun buruna geldi! Su altı polisleri son anda kurtardı

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan kadın ölümle burun buruna geldi! Su altı polisleri son anda kurtardı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 18:09
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan genç bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen su altı polisleri tarafından son anda kurtarıldı. Çukurova ilçesinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'nde gerçekleşen olayda, suya düştükten sonra köprünün beton ayaklarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan kadına, itfaiye ekipleri can simidi attı ancak kadın tutunamadı. Su altı polislerinin zamanında müdahalesiyle kıyıya çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan kadın ölümle burun buruna geldi! Su altı polisleri son anda kurtardı

Olay, saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüdeki genç yaşlardaki bir kadın demir korkulukları aşıp, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi.

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İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ATILAN CAM SİMİDİNE TUTUNAMADI

Suda çırpınan kadın, köprünün beton ayaklarına tutunarak su üstünde kalmaya çalıştı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından atılan can simidine tutunamadı. Su altı polisleri kadını kurtararak, karaya çıkardı.

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Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova Seyhan baraj gölü boğulma yüzme
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