Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan kadın ölümle burun buruna geldi! Su altı polisleri son anda kurtardı

Olay, saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüdeki genç yaşlardaki bir kadın demir korkulukları aşıp, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ATILAN CAM SİMİDİNE TUTUNAMADI

Suda çırpınan kadın, köprünün beton ayaklarına tutunarak su üstünde kalmaya çalıştı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından atılan can simidine tutunamadı. Su altı polisleri kadını kurtararak, karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)