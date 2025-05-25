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Adana'da sıcaktan kaçıyorlar! Yedigöze'de serinliyorlar

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Yedigöze Tabiat Parkı kentin sıcağından kaçanları ağırlamaya başladı. Doğal şelalelerin oluştuğu tabiat parkına gelenler ormanın içindeki akarsularda serinlemenin keyfini çıkardı.

Adana'da sıcaktan kaçıyorlar! Yedigöze'de serinliyorlar

Sıcaklıkların 35-36 derecelere kadar çıktığı Adana'da bunaltıcı hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın artmasıyla birlikte kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğası ile dikkat çeken Yedigöze Tabiat Parkı da canlandı. Adanalıların ve çevre illerden gelenlerin dinlenme serinleme rotası olan tabiat parkı içinde bulunan doğal şelaleler doğal güzellik sunuyor. Orman ve suyun buluşması fotoğraf ve doğa tutkunları için de ayrı bir cazibe merkezi oluyor.

Vatandaşlardan Emrullah Buyuran "Adana merkezi çok sıcaktı. Tatil günü olunca ailemizle serinlemeye dinlenmeye geldik. Adana kent merkezinde menderes var ama çok kalabalık bizde buraya geldik. Tabiatta bulunmak bizleri mutlu ediyor" dedi.
Doğanın keyfini çıkaran çocuklardan Yağız Mete Yel ise" Doğada hem suyla hem de topla oynama imkânı bulduk. Çok eğlendik. Çok keyifli burada olmak" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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