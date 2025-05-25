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Adana’da sulama kanallarında tehlikeli serinlik

Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Bazı gençler tehlikeye rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi.

Adana’da sulama kanallarında tehlikeli serinlik

Kentte güneş altındaki termometreler 36 dereceyi gösterirken, vatandaşlar, park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi. Bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi.

Kanalda yüzen Gökhan Kurnaz (17), "Hissettiğimiz sıcaklık 50 dereceyi buldu, biz de serinlemek için kanalda yüzüyoruz. Havuzlara gitmiyoruz çünkü orada akıntı yok, bizi sürüklemiyor. Yüzme bilmeyenler için burası çok tehlikeli. Kimseye kanalda yüzmeyi tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

ADANA RESMEN YANIYOR’

Sıcaktan bunalan Hakan Günaltı (18) ise “Adana resmen yanıyor, yapacak bir şeyimiz yok. Bir haftadır serinlemek için sulama kanalına giriyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu bölgede yüzüyoruz. Bizim için buralar tehlikeli değil ama çok sayıda kişi burada boğularak hayatını kaybetti. Yüzme bilenler için burası güzel ama bilmeyenler kesinlikle gelmesin” dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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