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  4. Adana’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

Adana’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

06.03.2025 09:49
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Adana’da uyuşturucu madde satışı yapan torbacı şebekesine operasyon yapıldı, 1’i kadın 6 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Adana’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan torbacı şebekesini belirledi. Bunun üzerine ekipler yaptığı teknik ve fiziki çalışmada 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, 6’sı da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 867,08 gram metamfetamin, 17,23 gram bonzai, 125 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu operasyonu
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