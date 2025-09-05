HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 RB 952 plakalı otomobil ile 01 ALZ 400 plakalı araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cankur ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Başarır: "O koltuk dolu, sahibi belli"CHP'li Başarır: "O koltuk dolu, sahibi belli"
Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.