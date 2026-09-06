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Adana’da uygulamada uyuşturucu yakalatan 2 şüpheli tutuklandı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güvenlik uygulamalarında 3 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik kannabinoid ve 250 bin adet makaron ele geçirildi.

Adana’da uygulamada uyuşturucu yakalatan 2 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamada 3 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu yakalatan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamada ayrıca 250 bin makaron ele geçirildi. Yasa dışı kumar denetimlerinde 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken, trafik denetimlerinde 499 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere toplam 190 bin 505 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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