HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 343 uyuşturucu hap ile 2 kilo 940 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Adreste 2 bin 343 uyuşturucu hap, 874 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Hafif ticari araçta da arama yapan ekipler, 2 kilo 940 gram esrar buldu.

Bunun üzerine şüpheliler Ş.K. (33) ve M.E. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.