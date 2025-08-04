Adana'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 28,61 gram esrar, 125 uyuşturucu hap, 509 sentetik ecza, 24 kök Hint keneviri ile 635,9 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, arama yapılan bir evde de uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kurulduğunu tespit etti.

Operasyonda 2'si kadın 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır