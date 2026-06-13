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Adana'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi yakalandı. Ekipler, yaptığı tespitler sonucunda operasyon düzenledi.

Adana'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.K., kaldığı eve yapılan baskında yakalanıp, tutuklandı.

Adana da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı 1

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K.'yi takibe aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kaldığı adres belirlendi.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, 'Fedai' lakaplı Ş.K.'nın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu haplar ile yaklaşık 500 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ile tüfek ele geçirildi. Ş.K., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu imamoğlu
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