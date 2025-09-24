HABER

Adana'da uyuşturucu ticareti sebebiyle aranan hükümlü yakalandı

Adana'da bekçiler, yakaladıkları şahsın uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığını tespit etti.

Adana’da bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Bu kişi T.K. olarak tanımlandı. T.K. 28 yaşında. Bekçiler, Sümer Mahallesi Baraj Caddesi’nde devriye görevi yapıyordu.

T.K.’nın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı belirlendi. Hükümlünün cezası 24 yıl 6 ay 20 gündü. Ayrıca 16 bin 660 TL para cezası da bulunuyordu.

Hükümlü, bekçiler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrasında polis merkezine götürüldü. Yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

