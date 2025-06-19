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Adana'da yangın söndürme uçağı düştü! Pilotun durumu iyi: "Uçağım düştü, beni alın"

Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü. Pilotun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, beni alın" mesajı attığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.

Adana'da yangın söndürme uçağı düştü! Pilotun durumu iyi: "Uçağım düştü, beni alın"

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

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YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ

Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 2 adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

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"DURUMUM İYİ BENİ ALIN"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumum iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

VALİ KÖŞGER: "HASTANEYE SEVK EDİLDİLER"

Öte yandan Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi. Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

BAKAN YUMAKLI: "SU ALIMI YAPARKEN HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE KIRIMA UĞRAMIŞTIR"

Bakan Yumaklı da açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.

(İHA/AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana uçak
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