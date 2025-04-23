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Adana'da yasa dışı ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi

Adana'da yasa dışı ilaç depolayıp satan bir adrese yapılan operasyonda 29 bin 975 adet tıbbi ilaç ile 890 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Adana'da yasa dışı ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bir adreste yasa dışı yollarla depolanıp ilaç satıldığını belirledi. Adrese yapılan operasyonda 29 bin 975 adet tıbbi ilaç ile 890 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 28 bin 675 TL nakit paraya da el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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