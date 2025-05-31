Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde, yastık imalathanesinin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada 2 kişi binanın 2'nci katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.

Binadan atlayan kişilere müdahale eden Ersel Özkaya, gazetecilere, dumanları gördüğü için bölgeye geldiğini söyledi.

Bu sırada 2 işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladığını belirten Özkaya, yaralı kişilere atletiyle tampon yaptığını dile getirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır