Adana'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kozan–Adana kara yolu Tırmıl mevkisinda meydana geldi. Kozan istikametinden Adana yönüne giden İbrahim G. yönetimindeki traktör, aynı yönde ilerleyen Şükrü B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, arkadan gelen İsa Y. yönetimindeki plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü B. ile yanında bulunan Ayten B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Şükrü B., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Ayten B.’nin tedavisi Kozan Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır