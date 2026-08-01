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Adana Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 36 ile 38 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23 ile 24 dereceye inecek. Nem oranı %50 ile %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 20 ile 25 km/saat arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığı gün boyunca 36 ile 38 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23 ile 24 derece civarına düşecek. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 20 ile 25 km/saat arasında olacak. Bu koşullar tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugün hava sıcaklıkları 36 ile 38 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23 ile 24 derece civarında olacak. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar hızı da 20 ile 25 km/saat arasında kalacak. Bu koşullar, Adana'da yaz havasını oluşturan etmenlerden sadece birkaçıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 37 ile 39 derece arasında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 36 ile 38 derece arasında öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar yine 23 ile 24 derece civarında kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde gölgede kalmaya çalışmak iyi bir önlem olacaktır. Bu tedbirler, sağlığınızı korur ve yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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