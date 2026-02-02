HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yağışlı ve değişken hava koşulları hakim olacak. Gün boyunca sıcaklık 10-18 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurması önemli. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman ve sakin olacak. 3 Şubat'ta güneş ara ara görünecek, sıcaklık 6-18 derece arasında değişecek. Hazırlıklı olun, konforunuz için önlemler alın.

Adana Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?
Taner Şahin

2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yağışlı koşullar hâkim olacak. Sıcaklıklar en düşük 10 - 11 derece, en yüksek ise 17 - 18 dereceye çıkacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif şiddette esecek.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemli. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurun. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terlik veya su geçirmez ayakkabılar giymek faydalıdır. Böylece ayaklarınızın kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin hale gelecek. 3 Şubat Salı günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklık 6 - 7 derece ile 17 - 18 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 6 - 7 derece ile 17 - 18 derece arasında kalacak. 5 Şubat Perşembe günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 9 - 10 dereceyi geçmeyecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Adana'da 2 Şubat Pazartesi günü yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin ve ılıman olacak. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlık yapmanız, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nda panik anları! Kıyı Emniyeti alarma geçtiİstanbul Boğazı'nda panik anları! Kıyı Emniyeti alarma geçti
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan ettiSuriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.