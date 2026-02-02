Adana Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yağışlı koşullar hâkim olacak. Sıcaklıklar en düşük 10 - 11 derece, en yüksek ise 17 - 18 dereceye çıkacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif şiddette esecek.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemli. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurun. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terlik veya su geçirmez ayakkabılar giymek faydalıdır. Böylece ayaklarınızın kuru kalmasını sağlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin hale gelecek. 3 Şubat Salı günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklık 6 - 7 derece ile 17 - 18 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 6 - 7 derece ile 17 - 18 derece arasında kalacak. 5 Şubat Perşembe günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 9 - 10 dereceyi geçmeyecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Adana'da 2 Şubat Pazartesi günü yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin ve ılıman olacak. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlık yapmanız, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.