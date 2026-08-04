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Adana Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu, önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli seyrine devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları 35 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 24-25 derece arasında ölçülecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir. Hafif esen rüzgar, sıcak havayı hafifletebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneş koruyucu kullanması sağlığını korumak açısından önem taşıyor.

Adana Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 4 Ağustos 2026 Salı, güneşli ve sıcak bir gün olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece arasında bekleniyor. Nem oranı yüksek olacağından, hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgarın hafif esmesi durumu biraz rahatlatabilir.

Aynı şekilde bugün de hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı gündüz 35 derece civarında, gece 24 - 25 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir. Hafif esen rüzgar, sıcak havayı biraz hafifletebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 35 - 36 derece arasında değişebilir. Gece sıcaklıkları yine 24 - 25 derece civarında bekleniyor. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırabilir. Hafif esen rüzgar, sıcak havayı hafifletebilir.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirerek güneş ışığından korunabilirsiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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