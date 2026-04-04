Adana Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Bu sırada nem oranı düşecek. Öğleden sonra rüzgarın hızı saatte 34 kilometreye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Nem oranı yeniden artacak. Gece yarısına kadar hava sıcaklığı 13 derece civarında sabit kalacak. Gün boyunca sıcaklık ve nem değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Akşam saatlerinde serin ve nemli havaya karşı tedbirli olmak gerekir.

5 Nisan Pazar günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli olacak. 7 Nisan Salı günü ise sağanak yağışlı hava tahmin ediliyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışa karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarın hızlanabileceği günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önerilir.