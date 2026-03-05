Adana Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklığın 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Adana'nın Mart ayı ortalamasına yakın. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %52 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha da konforlu hale getiriyor. Bu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için açık hava etkinlikleri planlamak önemli. D vitamini üretmek için güneş ışığından yararlanmak da faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü, sıcaklığın 16 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 7 Mart Cumartesi günü ise sıcaklığın 17 ile 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneşli bir gün olması öngörülüyor. 8 Mart Pazar günü, hava sıcaklığının 17 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Açık hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler bu günleri değerlendirebilir. Güneş ışığından yararlanmak faydalı olacaktır.