Adana Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sergiliyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %80 civarında olacak. Rüzgar saatte 3 metre civarında esiyor. Bu koşullar altında günün büyük kısmı yağışlı geçecek.

6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Nem oranı yine %80 civarında kalacak. Rüzgar saatte 3 metre hıza sahip olacak. Bu gün de yağışlı hava bekleniyor.

7 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 olarak devam edecek. Rüzgarın hızı saatte 3 metre olarak ölçülecek. Bu gün de yağışlı olacak.

8 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında kalacak. Nem oranı yine %80 dolaylarında olacak. Rüzgar saatte 3 metre hızıyla esmeye devam edecek. Bu gün de yağışlı hava bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da ihmal edilmemelidir. Rüzgar ve yüksek nem, terleme hissini artırabilir. Hafif, nefes alabilen kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Dışarı çıkarken su geçirmeyen bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır.

Adana'da 5 Nisan 2026 Pazar günü ve ardından hava durumu yağışlı ve nemli olacak. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.