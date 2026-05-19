Türkiye'de kaç çakarlı araç var? Rakamları açıkladı

Gazeteci Kenan Taş, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki yayında çakarlı araçların Türkiye'deki sayısını ve kimler tarafından kullanıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇAKARLI ARAÇ SAYISI 15 BİN"

Cüneyt Özdemir, tahminen Türkiye'de yaklaşık 15 bin adet olduğunu söylerken, Kenan Taş ise bu sayıyı doğruladı. Taş, 15 bin çakarlı aracın kaçının kimlere ait olduğunu ise şu sözlerle aktardı:

"Emniyet kaynakları ve Ankara’daki farklı kaynaklarla konuştum ve elde ettiğim veriler toplamda 15 bine yakın çakarlı araç olduğu yönünde. Peki bu çakarlı araçlar arasında kim var? Koruma altındaki kişi sayısı, devlet büyükleri kapsamında insanlar var. Bunlar rektörler, il özel idaredeki önemli görevliler, kaymakamlar. Bunların toplamındaki çakar sayısı 6 bin 800. 3 bin 200 tane aktif ve emekli milletvekili var. Onlardaki rakam da 3 bin 200 tane. Toplamda biliyorsunuz 590 üstünde milletvekili var, bir de emekliler de korunuyor. 3 bin 500’e yakın yüksek yargı mensubu var. 500 de tehdit kapsamındaki vatandaşlar var."

"51 TANE GAZETECİNİN 71 TANE ÇAKARLI ARACI VAR"

“Ve en önemli noktası gazeteciler. 51 tane gazetecinin 71 tane çakarlı aracı var. Bu da en çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi. Yeni İçişleri Bakanı geldikten sonra, Mustafa Çiftçi. Biliyorsunuz son 3-4 İçişleri Bakanı'ndan beri biz bu çakarlı meselesini konuşuyoruz. Şimdi yeniden yönetmeliği değiştiriyorlar. Çünkü rahatsızlıklarının da farkındalar. Ve yapılacak işlem şu olacak. Herhangi bir kimsenin tehdit altındaki ya da güvenlik riski olan herhangi bir şeyin koruması alınmayacak ama çakar hakkı alınacak. "

"YENİDEN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLİYOR"

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben anlamıyorum. Bu çakarlı aracı verince. Gazetecileri geçtim, eski milletvekili, eski milletvekili… Yani ne oluyor yani? Çakar mesela diyelim birisi tehdit edildi, çakarla mı kaçıyor? Bu çakar kaçıyor mu oradan? Yani o yüzden mi çakar veriliyor? O sebeple de bu çakar; hemen ilk gazetecilerden başlasınlar. Bilelim ki birisi çakarlıysa eğer polis değilse. Abiciğim, bu adam kaçak kullanıyor, herkes bunu bilsin. Bu kadar net bir çizgi çizmen lazım."