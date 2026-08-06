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Adana Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35 dereceye ulaşacak, gece ise 25 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler dikkatli olmalı. Öne çıkan önlemler arasında bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek yer alıyor. 7 ve 8 Ağustos'ta sıcaklıklar 35 ve 36 derece olacak.

Adana Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 25 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik yaz iklimine uygun. Yüksek nem oranı ile birleşince bunaltıcı bir hava hâkim olabilir.

Bugün Adana'da genel olarak hava güneşli geçecek. Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık artabilir. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör. Dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 36 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar ve nem oranları, Adana'da bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması gerekmektedir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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