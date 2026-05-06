Adana Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 10 ile 22 derece arasında değişecek. Gökyüzü zaman zaman bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinde, yani 12.00 ile 18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu süreçte hava sıcaklığı 21 dereceye çıkacak. Rüzgarın hızı saatte 28 kilometreye kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde yağışların etkisi azalacak. Hava sıcaklığı 15 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu şekilde günü tamamlayacak.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklık 23 derece civarında olacak. Cuma günü ise sıcaklık 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 29 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Öğle saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle 12.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarıda olacakların önlem alması önemlidir. Ani rüzgar ve yağışlar nedeniyle ıslanma riski artacaktır. Bu nedenle şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalıdır. Rüzgarın saatte 28 kilometreye kadar ulaşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması, korunaklı alanlarda bulunulması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su kaybını önlemek için bol su içilmelidir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.