Adana Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 6 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, bölge sakinleri için çeşitlilik sunuyor. Gün boyunca sıcaklığın 33 derece civarında olması bekleniyor. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar güneydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6.75 kilometre olacak. Nem oranı %50 civarında.

Bugün Adana'da hava durumu, sıcaklıkların 33 derece olacağı ve sağanak yağışların görüleceği şekilde gelişiyor. Rüzgar güneydoğudan esiyor. Hızı saatte 6.75 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı %50'dir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu, benzer şartları sürdürecek. Salı günü sıcaklıkların 34 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü sıcaklıklar 35 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların devam etmesi olası. Perşembe günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. Yağışların azalması bekleniyor.

Bu dönemde Adana'da hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve ara sıra yağışlarla karakterize edilecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların güneşten korunmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Sürüş esnasında dikkatli olmak da önemlidir.