Adana Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 7 Ocak 2026 tarihli hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacakken, akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 8 dereceye düşecek. 8 Ocak'ta hava genellikle açık kalacak. 9 Ocak'ta hafif yağmur bekleniyor. Bu dönemde uygun giyinmek ve hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgara karşı koruyucu giysiler tercih edilmeli ve şemsiye bulundurulmalıdır.

Taner Şahin

Adana'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19 - 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 8 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 - 9 km/s arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %43 - %75 arasında değişiklik gösterecek. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati 17:37 olarak bekleniyor.

8 Ocak Perşembe günü hava genellikle açık olacak. Gündüz sıcaklığı 18 - 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8 - 10 derece olacak. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklığı 13 - 15 derece, gece sıcaklığı 7 - 9 derece arasına düşecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava puslu güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 - 17 derece, gece sıcaklığı 8 - 10 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur beklendiği için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Rüzgar hızını göz önünde bulundurarak rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranına dikkat ederek terlemeyi önleyecek kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Vücut ısınızı korumak önemlidir.

