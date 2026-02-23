Gaziantep'te gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti: "Barış öldü..."

Gaziantep'te kaydedilen bir kaza görüntüsü görenleri dehşete düşürdü. Dün gerçekleştiği iddia edilen kazada 16 yaşındaki Barış Tanrıverdi yaşamını yitirdi.

FECİ KAZA

Kenthaber27'nin haberine göre, Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Tanrıverdi, bisikletiyle yokuş aşağı hızla indiği sırada kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, asfalt zemine düştü. Bu sırada arkadan gelen bir işçi servisi aracının altında kalan Tanrıverdi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Acı haber, Tanrıverdi’nin ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, özellikle D-400 gibi yoğun trafik akışının bulunduğu bir güzergahta gençlerin hız yapmasının ve akrobatik hareketler denemesinin ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

BÖLGE HALKININ TEPKİSİ: "DAHA KAÇ CAN GİDECEK?"

Mahalle sakinleri ve bölge halkı, benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. “Daha kaç can gidecek?” diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hem trafik kontrollerinin sıklaştırılmasını hem de gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasını talep etti.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.