HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti: "Barış öldü..."

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Gaziantep'ten gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde 16 yaşındaki Barış isimli gencin D-400 karayolunda akrobatik hareketler sergilerken feci şekilde kaza yaptığı görüldü. Önünde yavaşlayan araca bisikletiyle arkadan çarpan gencin, arkadan gelen servis aracının altında kalarak can verdiği öğrenildi. İşte kan donduran o görüntüler!

Gaziantep'te kaydedilen bir kaza görüntüsü görenleri dehşete düşürdü. Dün gerçekleştiği iddia edilen kazada 16 yaşındaki Barış Tanrıverdi yaşamını yitirdi.

Gaziantep te gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti: "Barış öldü..." 1

FECİ KAZA

Kenthaber27'nin haberine göre, Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Tanrıverdi, bisikletiyle yokuş aşağı hızla indiği sırada kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, asfalt zemine düştü. Bu sırada arkadan gelen bir işçi servisi aracının altında kalan Tanrıverdi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep te gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti: "Barış öldü..." 2

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Acı haber, Tanrıverdi’nin ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, özellikle D-400 gibi yoğun trafik akışının bulunduğu bir güzergahta gençlerin hız yapmasının ve akrobatik hareketler denemesinin ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Gaziantep te gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti: "Barış öldü..." 3

BÖLGE HALKININ TEPKİSİ: "DAHA KAÇ CAN GİDECEK?"

Mahalle sakinleri ve bölge halkı, benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. “Daha kaç can gidecek?” diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hem trafik kontrollerinin sıklaştırılmasını hem de gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasını talep etti.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA, "Artemis II"yi tekrar ertelediNASA, "Artemis II"yi tekrar erteledi
Galaxy S26 Ultra'nın sır gibi özelliği kanlı canlı görüntülendi!Galaxy S26 Ultra'nın sır gibi özelliği kanlı canlı görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.