HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! 'Akran zorbalığı' iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı!

İstanbul Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atladıktan sonra trenin altında kalan 17 yaşındaki lise öğrencisi Aylin Görgülü hayatını kaybetmişti. Görgülü'nün cezası bugün toprağa verilirken, yakınları Görgülü'nün akran zorbalığına maruz kaldığını ve bir arkadaşına 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi.

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! 'Akran zorbalığı' iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı!

Korkunç olay Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü metro istasyonuna geldi.

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 1

FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ

Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Trenin altında kalan Görgülü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 2

ARKADAŞLARINA MESAJ ATMIŞ: "LAYIK OLAMADIM"

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 3

AKRAN ZORBALIĞI İDDİASI'

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Aylin babası Erdem görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi. Görgülü’nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 4

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 5

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 6

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 7

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 8

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 9

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 10

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 11

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 12

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 13

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 14

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 15

Metroda raylara atlayarak canına kıymıştı! Akran zorbalığı iddiası: Arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı! 16


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pentagon’dan dünyayı sarsacak rest! Pentagon’dan dünyayı sarsacak rest!
'Sağlıkçı' adı altında gezenlere dikkat: "Virüs yayıyorlar"'Sağlıkçı' adı altında gezenlere dikkat: "Virüs yayıyorlar"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar metro haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hadise'nin Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Hadise'nin Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

Kabine toplanıyor: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.