Tanıtıma günler kala ortaya çıktı! Samsung'un yeni amiral gemisinde kritik batarya detayı

Samsung'un merakla beklenen ve 25 Şubat 2026 akşamı tanıtılacağı tahmin edilen yeni amiral gemileri Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra için geri sayım sürüyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'NIN BATARYASI ORTAYA ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre; Samsung'un bu hafta tanıtacağı Galaxy S26 Ultra'nın tanıtım görseli sızdırıldı. Edinilen bilgiler cihazın pil ömrünü gözler önüne serdi.

Sızıntıya göre Galaxy S26 Ultra modeli, 5000 mAh kapasiteye sahip batarya ile gelecek. Bu da önceki nesle göre pil kapasitesi konusunda aynı kalacağını gösteriyor. Yine aynı görsellere göre, aynı zamanda pil ömrü de 31 saat civarı olacak ve yine bir değişiklik görmeyecek. İddialara göre şarj zamanları da benzer. Buna göre telefon 30 dakikada %75 oranında şarj olabilecek.

Tanıtım görseline baktığımızda kamera detaylarını da görüyoruz. Buna göre telefon, 200 MP + 50 MP + 10 MP arka kamera kurulumu ile gelecek. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası göreceğiz. Bunun dışında Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin performansıyla ilgili de bilgiler var. Buna göre çip, %39 NPU, %24 GPU ve %24 CPU performans iyileştirmeleri sunacak.