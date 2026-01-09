HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı geçecek. Gün içinde sıcaklık 13-15 derece arasında kalırken, gece ise sıcaklık 7-9 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve saatte 11-16 kilometre hıza ulaşacak. Yağışlı hava nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmaları önem taşır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek.

Adana Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Adana'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 ile 9 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 11 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı %70 ile %85 arasında değişecek.

Adana'da hava durumu nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması gerekiyor. Şemsiye veya su geçirmez mont almak iyi bir fikir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Sürüş yaparken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 15 derece arasında değişecek. 11 Ocak Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 10 ile 16 derece aralığında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddette yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri almak sağlık açısından faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken esneklik sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklamaEkol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama
Ateşkes ilan edildi, süre verildiAteşkes ilan edildi, süre verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.