Adana Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 13 ile 15 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7 ile 9 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 11 ile 16 kilometre arasında olacak. Nem oranı %70 ile %85 arasında değişecek.

Adana'da hava durumu nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması gerekiyor. Şemsiye veya su geçirmez mont almak iyi bir fikir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Sürüş yaparken dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 15 derece arasında değişecek. 11 Ocak Pazar günü hafif yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklık 10 ile 16 derece aralığında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddette yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri almak sağlık açısından faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken esneklik sağlar.