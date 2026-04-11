Adana Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 19 - 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 10 - 11 derece arasında seyredecek. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 19 dereceye yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 19 - 20 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek.

12 Nisan Pazar günü muhtemel sağanak yağış bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü güneşli bir hava söz konusu. 14 Nisan Salı günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. 12 Nisan'da sıcaklık 8 - 20 derece arasında değişecek. 13 Nisan'da sıcaklık 10 - 22 derece olacak. 14 Nisan'da ise 12 - 23 dereceye çıkması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir strateji sunar. Gerekirse katları çıkarmak veya giymek de pratik bir çözümdür.