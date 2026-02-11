Adana Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 11 Şubat 2026 Çarşamba sabahı sıcaklık 9 derece olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı sabah %96 seviyesine yükselecek. Günün ilerleyen saatlerinde bu oran %61'e düşecek. Rüzgarın hızı 5 km/s seviyelerine inecek. Öğle saatlerinde hava daha ılıman ve konforlu hale gelecek. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati ise 18:14 olarak tahmin ediliyor.

Adana'da hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu görünümde olacak. Öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Nemden korunmak için uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava 12 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleriyle 15 ile 18 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü hafif yağışlarla aynı sıcaklıklar seyredecek. 14 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanak beklentisi var. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli.

Bu süre zarfında hava durumunda dalgalanmalar bekleniyor. 12 ve 13 Şubat günlerinde benzer sıcaklıklar görülecek. 14 Şubat'ta ise sağanaklar etkili olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Also, kıyafetlerinizi hava koşullarına göre seçmeyi unutmayın. Hazırlıklı olmak, bu dönemde sizin için faydalı olacaktır.