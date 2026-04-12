Adana Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da, 12 Nisan 2026 Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak. Parçalı bulutlar da görülebilir. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 8 ile 9 derece arasında olması bekleniyor. Hafif rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranının %56 ile %70 arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklığı 21 ile 22 derece arasında olacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklığın 23 ile 24 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 15 Nisan Çarşamba günü, sıcaklığın 27 ile 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyun. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sabah ve akşam serinliği için yanınıza ceket alın. Bu, faydalı olacaktır.

