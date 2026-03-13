Adana Hava Durumu! 13 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Nem oranı %53 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Adana'da keyifli bir gün geçirmeye uygun bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. 15 Mart Pazar günü hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. 16 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklığın 20 ile 22 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde planları esnek tutmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, keyfinizi artırır.