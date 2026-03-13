HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 13 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 13 Mart 2026 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece iken, akşam saatlerinde 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %53 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3.5 kilometre hızla esecek. 14 Mart Cumartesi yer yer sağanaklar görülecek, 15 Mart Pazar çok bulutlu geçecek. Değişken hava koşulları etkinlik planlarını etkileyebilir. Anlık hava durumu takibi önem arz ediyor.

Adana Hava Durumu! 13 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Adana'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Nem oranı %53 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Adana'da keyifli bir gün geçirmeye uygun bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. 15 Mart Pazar günü hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. 16 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar devam edecek. Sıcaklığın 20 ile 22 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde planları esnek tutmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, keyfinizi artırır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildiAFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi
ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"ABD duyurdu: "Irak'ta yakıt ikmal uçağımız düştü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.