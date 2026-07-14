Adana Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 ile 35 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 ile 25 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı 5 ile 6 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %45 civarındadır. Yağış beklenmemektedir.

Bugün Adana'da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek seviyeye ulaşacak. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanılması faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36 ile 37 derece arasında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 36 ile 37 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24 ile 25 derece arasında kalacaktır. Yağış beklenmemektedir.

Bu sıcak hava koşullarında hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan etkilenebilir. Sıcak çarpması riskine karşı serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Ağırlıklı yiyeceklerden kaçınmak ve düzenli su içmek hayati öneme sahiptir. Klima veya vantilatör kullanımı da ortam sıcaklığını düşürür.

Sonuç olarak Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemli bir konudur. Sağlığınızı korumak için önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin.